DJ MARKT USA/Erholung dürfte sich gedämpft fortsetzen

Nach zwei Tagen in Folge mit Gewinnen werden auch am Donnerstag an der Wall Street positive Vorzeichen erwartet. Die Erholung der vergangenen Tage war dem kräftigen Rückschlag am Montag gefolgt, der wiederum von der Sorge wegen der Corona-Pandemie hervorgerufen wurde. Gegenwärtig rückt das Thema wegen der bislang sehr gut verlaufenden Berichtssaison etwas in den Hintergrund. Indes halten sich am Donnerstag die Aufschläge bei den Terminkontrakten im Vorfeld von Konjunkturdaten noch in Grenzen. Vor allem die wöchentlichen Arbeitsmarkdaten dürften die Aufmerksamkeit der Anleger finden. Kurz nach Börsenstart folgen dann die Hausverkäufe und die Frühindikatoren.

"Die Ergebnissaison zeigt sich weiter stark und die Ziele (der Unternehmen) belegen, dass die Deltavariante die Erholung nicht beeinträchtigt, zumindest bislang", sagt Esty Dwek von Natixis Investment Managers. "Das gibt dem Markt Vertrauen, dass sich die Erholung fortsetzt."

Vor Börsenstart werden unter anderem AT&T, American Airlines, Southwest Airlines und Blackstone Quartalsberichte vorlegen. Unter den Berichtsunternehmen vom späten Mittwoch war auch Texas Instruments. Der Chiphersteller hat dank der hohen Nachfrage zwar mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Anleger auf ein starkes drittes Quartal eingestimmt, wollte aber keine Prognose für das vierte Quartal geben. Die Aktie verliert vorbörslich 4,3 Prozent.

Netgear brechen um knapp 16 Prozent ein. Umsatz und Ergebnis des Netzwerkausrüsters hatten die Erwartungen verfehlt. Kinder Morgan verlieren 0,9 Prozent, nachdem der Pipeline-Betreiber im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht war. Besser als erwartet schnitt hingegen die Eisenbahngesellschaft CSX ab, deren Aktie nachbörslich 3 Prozent zulegte.

July 22, 2021 05:59 ET (09:59 GMT)

