Der Ölpreis ist wieder kräftig gestiegen. Erst der schnelle Abrutsch seit Montag von über 71 Dollar im WTI-Öl bis im Tief auf 65,14 Dollar am Dienstag. Seitdem ging es wieder bergauf auf aktuell 71,02 Dollar. Der Ölpreis hat also diesen zweitägigen Absturz auch wieder binnen zwei Tagen ausgeglichen. Corona-Angst am Markt verflogen, Ölpreis mit Comeback ...

