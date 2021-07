Die bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands angefallenen Sperrmüllmengen werden in den kommenden Tagen und Wochen in den Verbrennungsmarkt drücken. Das wird zu Lasten der Gewerbeabfallentsorgung gehen, weil die hoheitliche Sperrmüllentsorgung Vorrang genießt. Die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD) hat in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...