FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.359,00 +0,2% +16,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.853,25 +0,2% +15,4% Euro-Stoxx-50 4.075,44 +1,2% +14,7% Stoxx-50 3.527,44 +0,5% +13,5% DAX 15.567,85 +0,9% +13,5% FTSE 7.002,66 +0,1% +8,3% CAC 6.518,91 +0,8% +17,4% Nikkei-225 0,00 0% +0,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,51 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 70,30 +1,2% 0,82 +47,6% Brent/ICE 72,98 72,23 +1,0% 0,75 +42,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,12 1.803,55 -0,5% -8,44 -5,4% Silber (Spot) 25,08 25,28 -0,8% -0,19 -5,0% Platin (Spot) 1.085,90 1.083,43 +0,2% +2,48 +1,5% Kupfer-Future 4,32 4,28 +1,1% +0,05 +22,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zwei Tagen in Folge mit Gewinnen werden auch am Donnerstag an der Wall Street positive Vorzeichen erwartet. Die Erholung der vergangenen Tage war dem kräftigen Rückschlag am Montag gefolgt, der wiederum von der Sorge wegen der Corona-Pandemie hervorgerufen wurde. Gegenwärtig rückt das Thema wegen der bislang sehr gut verlaufenden Berichtssaison etwas in den Hintergrund. Indes halten sich am Donnerstag die Aufschläge bei den Terminkontrakten im Vorfeld von Konjunkturdaten noch in Grenzen. Vor allem die wöchentlichen Arbeitsmarkdaten dürften die Aufmerksamkeit der Anleger finden. Kurz nach Börsenstart folgen dann die Hausverkäufe und die Frühindikatoren.

Vor Börsenstart werden unter anderem AT&T, American Airlines, Southwest Airlines und Blackstone Quartalsberichte vorlegen. Unter den Berichtsunternehmen vom späten Mittwoch war auch Texas Instruments. Der Chiphersteller hat dank der hohen Nachfrage zwar mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Anleger auf ein starkes drittes Quartal eingestimmt, wollte aber keine Prognose für das vierte Quartal geben. Die Aktie verliert vorbörslich 4,3 Prozent.

Netgear brechen um knapp 16 Prozent ein. Umsatz und Ergebnis des Netzwerkausrüsters hatten die Erwartungen verfehlt. Kinder Morgan verlieren 0,9 Prozent, nachdem der Pipeline-Betreiber im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht war. Besser als erwartet schnitt hingegen die Eisenbahngesellschaft CSX ab, deren Aktie nachbörslich 3 Prozent zulegte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -2,5 zuvor: -3,3 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 350.000 zuvor: 360.000 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der EZB geht es an Europas Börsen am Donnerstagmittag mit den Kursen weiter nach oben. Für Verunsicherung sorge zwar weiter die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus vor allem in Ländern, die ihre Restriktionen frühzeitig gestrichen hätten, zum Wochenstart seien diese Sorgen aber über Gebühr hochgespielt worden, heißt es im Handel. Zudem hebt der bislang starke Verlauf der Berichtssaison die Stimmung. Roche hat Halbjahreszahlen vorgelegt, die insgesamt als solide bezeichnet werden. Der Kurs verliert 1,3 Prozent. Beim Maschinenbauer ABB geht es um 1,7 Prozent nach oben, nachdem der Gewinn des Siemens-Wettbewerbers die Prognose um knapp 20 Prozent übertroffen hat, der Umsatz um etwa 3 Prozent. In der Breite über den Erwartungen liegen die Geschäftszahlen von Givaudan. "Der freie Cashflow liegt allerdings mit 186 Millionen Franken deutlich unter der Schätzung von 311 Millionen", moniert ein Marktteilnehmer an den Zahlen des Symrise-Konkurrenten. Givaudan fallen um 2,6 Prozent, Symrise geben um 0,9 Prozent nach. Starke Zahlen hat Sika (+0,1%) vorgelegt. Beim Konsumgüterriesen Unilever geht es nach Zahlen gleich um 5,5 Prozent nach unten. Der Ausblick sei schwach ausgefallen, heißt es. Beim französischen Werbekonglomerat Publicis (+3,3%) hat sich derweil das organische Wachstum im zweiten Quartal noch einmal deutlich beschleunigt. Mit einem Rücksetzer von 3,6 Prozent zeigen sich Alstria Office. Der Immobilienkonzern teilte mit, derzeit gebe es keine Verhandlungen mit dem Aktionär Brookfield Asset Management zu einem möglichen Übernahmeangebot. Stratec ziehen um 2,8 Prozent an, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose erhöht hat. Beim Personaldienstleister Amadeus Fire kommen die Zahlen besonders gut an, der Kurs steigt um 7,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do,8:20 Mi, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1793 -0,0% 1,1793 1,1792 -3,5% EUR/JPY 130,10 +0,0% 129,93 130,13 +3,2% EUR/CHF 1,0832 +0,1% 1,0822 1,0832 +0,2% EUR/GBP 0,8567 -0,4% 0,8592 0,8621 -4,1% USD/JPY 110,32 +0,0% 110,18 110,35 +6,8% GBP/USD 1,3765 +0,4% 1,3730 1,3679 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4681 +0,1% 6,4686 6,4673 -0,5% Bitcoin BTC/USD 31.883,01 +0,2% 32.046,76 31.859,26 +9,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien folgten der Wall Street nach oben, die ihren Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt hatte. An den US-Börsen hat sich nach Aussage von Beobachtern die Meinung durchgesetzt, dass trotz wieder steigender Infektionszahlen die Corona-Pandemie die Erholung der Wirtschaft nicht wirklich beeinträchtigen werde. Tagessieger war die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index nach drei Tagen mit Verlusten im späten Handel 1,7 Prozent im Plus lag. In Schanghai rückte der Composite-Index um 0,3 Prozent vor; er hatte allerdings am Mittwoch schon deutlicher zugelegt. Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien des Immobilienentwicklers Evergrande in Hongkong um rund 8 Prozent von dem Einbruch der vergangenen beiden Tage um insgesamt 25 Prozent. Ausgelöst hatte die Talfahrt die Entscheidung eines Gerichts, auf Antrag eines Gläubigers Aktiva im Wert von rund 20 Millionen Dollar einzufrieren. Nun hat sich der Immobilienkonzern nach eigenen Angaben mit dem Gläubiger geeinigt. In Sydney brachen die Aktien des für sein Konzept "Jetzt kaufen - später bezahlen" bekannten Fintech-Unternehmens Zip in Reaktion auf die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal um 7,8 Prozent ein. Die Aktie des Wettbewerbers Afterpay sank um 0,3 Prozent.

CREDIT

Weiter auf Einengungskurs zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Berichtssaison läuft gut und lässt keinerlei Sorgen vor Ausfallrisiken aufkommen. Dazu steht die Sitzung der EZB am Mittag im Fokus. Hier wird von der überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer auf eine weiter taubenhafte Zentralbank gesetzt. Das sogenannte Tapering dürfte frühestens im September ein Thema werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen sieht E-Autos schon bald so profitabel wie Verbrenner

Volkswagen erwartet, dass das Geschäft mit Elektroautos schon in Kürze vergleichbar profitabel ist wie das Geschäft mit Fahrzeugen, die mit einem Benzin- oder Dieselmotor angetrieben werden. "Wir gehen davon aus, dass unsere Margen in der E-Mobilität und im Verbrenner-Geschäft bereits in zwei bis drei Jahren auf demselben Niveau liegen werden", sagte Vorstandschef Herbert Diess den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung laut Redetext.

Online-Modehändler About You wächst und bekräftigt Ausblick

Der Börsenneuling About You hat in seinem Erstquartal von Wachstum in allen Segmenten, unterstützt durch die Expansion in weitere europäische Märkte, profitiert, und seine Jahresprognose bekräftigt.

Amadeus Fire erhöht Prognose für Wachstum und operativen Gewinn

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seine Wachstumsprognose nach einem guten ersten Halbjahr deutlich angehoben. Die beiden Geschäftsbereiche, Personaldienstleistungen und Weiterbildung, konnten mit deutlich steigenden Umsätzen und Ergebnissen das Vorkrisenniveau 2019 klar übertreffen, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Adva Optical steigert Nettogewinn deutlich - Prognose bestätigt

