Schwalbach am Taunus (ots) - Drei Reinigungsmodi, visuelle Andruckkontrolle und extra lange Batterielaufzeit: Mit erweiterter Technologie putzt die neue Oral-B Pro3 Zähne besonders sauber - und beweist damit wieder einmal, dass Oral-B nicht umsonst die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlene Zahnbürstenmarke ist. Ab August ist die neue elektrische Zahnbürste erhältlich.Das Mundgefühl nach einer professionellen Zahnreinigung ist einzigartig: Die Zähne gleichen einer glatten Oberfläche, ebenmäßig wie Keramik und makellos sauber. Dieses frische Gefühl gibt es jetzt für Zuhause - und zwar täglich. Ganz individuell passt sich das jüngste Mitglied in der Oral-B Pro-Familie an die persönlichen Bedürfnisse unserer Zähne und Zahnpflege an. Damit baut Oral-B seine Vorreiterschaft im Bereich elektrische Zahnbürsten weiter aus.Oral-B Pro3: Neue Features ermöglichen individuelles ZahnputzerlebnisDie Pro3 ist die erste Zahnbürste der Oral-B Pro-Serie, die über einen 360°-Ring zur visuellen Andruckkontrolle verfügt. Der am oberen Teil des Handstücks angebrachte Leuchtring zeigt dem Nutzer durch rotes Aufleuchten noch besser an, wenn er beim Putzen zu viel Druck ausübt. In diesem Fall verringert die Zahnbürste automatisch ihre Geschwindigkeit, um das Zahnfleisch vor zu viel Druck zu schützen.Ihre herausragende Reinigungsleistung erreicht die Oral-B Pro3 durch ihren runden oszillierend-rotierenden Bürstenkopf. Dieser entfernt bis zu 100 Prozent mehr bakterielle Plaque als eine Handzahnbürste. Damit haben Oral-B Pro3-Nutzer täglich ein sensationelles Reinigungserlebnis wie beim Zahnarzt.Die Oral-B Pro3 ist das erste Modell in der Pro-Serie, das über drei verschiedene Reinigungsmodi verfügt. So können Nutzer ein individuelles Putzerlebnis kreieren. Neben den Stufen "tägliche Reinigung" und "sensitiv" bringt die Pro3 nun einen "Whitening Clean"-Modus mit in die Oral-B Pro-Familie. Dieser Modus entfernt Verfärbungen an der Zahnoberfläche effektiv - für ein strahlend weißes Lächeln und gesunde Zähne.Einmal aufgeladen überzeugt die elektrische Zahnbürste mit einer Batterielaufzeit von bis zu zwei Wochen[1]. Ihr integrierter Timer signalisiert, wenn die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten erreicht wurde. Zwei Minuten, zweimal täglich.Neben verschiedenen Reinigungsmodi für ein individuelles Putzerlebnis, können Nutzer nun auch noch aus verschiedenen, stylischen Farben wählen - passend zum Badezimmer oder zur persönlichen Vorliebe.Ein strahlendes Lächeln bis ins hohe AlterDie Bedürfnisse unserer Zähne und Zahnpflege sind so individuell wie wir selbst. Und doch möchten wir in diesem Zusammenhang alle das gleiche: ein strahlendes Lächeln bis ins hohe Alter, Zahnverlust vermeiden und unsere Mundgesundheit erhalten. Unterschiedliche Beschaffenheit von Zähnen und Zahnfleisch bedingt durch das Alter, die persönliche Veranlagung oder diverse Lebensumstände erfordern die individuelle Auswahl der passenden Zahnbürste. Innerhalb des vielseitigen Produktportfolios von Oral-B, der von Zahnärzten am häufigsten empfohlenen Zahnbürstenmarke weltweit, findet sich für jedes Zahnpflege-Bedürfnis die richtige Lösung.