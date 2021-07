VIG vs. S&T und Verbund vs. Addiko Bank. Veränderung im virtuellen Semifinale im 8. Aktienturnier presented by IRW-Press. Gestern hiess es noch virtuell "VST Bulding vs. Mayr-Melnhof und Verbund vs. Addiko Bank". Es gilt die Wochenperformance von Freitag, 16.7. Schlusskurse bis Freitag 23.7. Schlusskurse. In der kommenden Woche werden dann 3 Tage Semifinale und 1 Tag Finale gespielt. Zwischenstand stets unter http://www.boerse-social.com/tournament . (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...