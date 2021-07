(shareribs.com) Chicago 22.07.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade liegen im elektronischen Handel deutlich unter Druck. Bei Weizen kommt es zu Gewinnmitnahmen, bei den Sojabohnen wirkt sich die schwächere Nachfrage aus China aus. Das Wetter in den US-Anbaugebieten bleibt für die Produktion von Mais und Sojabohnen weiter schwierig. Im elektronischen Handel kommt es aber dennoch zu Kursverlusten. ...

