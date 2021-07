Der Hersteller von Verpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie hatte letzte Woche enttäuschende Quartalszahlen gemeldet, woraufhin der Kurs 9 % nachgab. Aber der Vorstand scheint das Vertrauen in das Unternehmen nicht verloren zu haben: Vorstandschef Dietmar Siemssen nutzte das niedrigere Kursniveau und kaufte Aktien im Wert von 140.000 €. Vorstandskollege Lukas Burkhardt investierte gut 180.000 €. Das so ausgedrückte Vertrauen muss aber nicht dazu führen, dass der Kurs unverzüglich wieder nach oben dreht.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 29.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

GERRESHEIMER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de