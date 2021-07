Wien (www.fondscheck.de) - Im zweiten Teil des großen Sparplan-Checks hat FONDS professionell ONLINE flexible Mischfonds unter die Lupe genommen, so die Experten von "FONDS professionell".Diese Portfolios hätten in den vergangenen zehn Jahren am besten abgeschnitten.Vor gut zehn Jahren seien gemischte Portfolios, die je nach Marktlage flexibel in Aktien- oder Rentenprodukte investieren könnten, so etwas wie Underdogs gewesen: Laut der Nettomittelzu- und -abflussstatistik des Datenbankanbieters Mountain View hätten Anleger aus dem deutschsprachigen Raum im Jahr 2011 gerade einmal 144 Millionen Euro in diese Fondsgruppe investiert - bevor sie ein Jahr darauf unterm Strich wieder 1,71 Milliarden Euro aus diesen Geldtöpfen abgezogen hätten. ...

