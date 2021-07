Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Den zweiten Tag in Folge dominierten am amerikanischen Aktienmarkt die grünen Vorzeichen. Der Kursrutsch zu Wochenbeginn wurde als günstige Einstiegsgelegenheit genutzt. Der Dow Jones gewann gestern 0,8 Prozent hinzu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Didi Global, Intel, AMD, Nvidia, Crocs, Biogen, Tal Education, Xpeng und C3.ai. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.