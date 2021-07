SIEMENS ENERGY und die Tochter SIEMENS GAMESA liefern weiterhin Warnungen, aber keine verwertbaren Daten. Diese gibt es frühestens per 30.09. mit der ersten Bilanz der neuen SIEMENS-Konstruktion. Wir legen zu unserer letzten Einschätzung vor zwei Wochen deshalb nach: Die kürzlich erfolgten Warnungen waren absehbar, eigentlich bekannt. Anlässlich des Spin-offs per 29.09.2020 wurden keine Ad-hoc-Zahlen genannt, worauf die ersten Notierungen bei 18,36 € für SIEMENS ENERGY landeten. 600 bis 700 Mio. € Verlust für GAMESA wurden angedeutet, aber nicht konkretisiert. Es sind Altlasten aus zwei größeren, falsch kalkulierten Aufträgen aus der Zeit des halbspanischen Managements. So weit, so gut: SIEMENS ENERGY inkl. GAMESA (zurzeit 67 % Anteil) erreichen einen Marktwert von 17 Mrd. €. Davon entfallen auf GAMESA anteilig um 11 Mrd. € für einen Umsatz von ca. 11,5 Mrd. €. Erster Gewinn im kommenden Jahr 0,40 € je Aktie. …



