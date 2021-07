Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer drängte im Juni darauf, dass Tesla seine Schnelladesäulen für alle Elektroautos freigibt. Nun hat der CSU-Politiker offenbar Gehör bei Tesla-CEO Elon Musk gefunden. Wenn es Neuigkeiten von Tesla gibt, verkündet Firmenchef Elon Musk diese am liebsten bei Twitter. Und so war es auch diesmal, als Musk über den Kurznachrichtendienst angekündigte, das eigene Supercharger-Netz noch in diesem Jahr auch für Stromer anderer Hersteller öffnen zu wollen. Wie genau die ...

