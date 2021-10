Anlässlich seines kurzen Bühnenauftritts auf dem Tesla-Volksfest am Samstag hat der reichste Mensch der Erde verraten, wie es in Grünheide nun weitergehen soll. Wir fassen zusammen. Im November, spätestens im Dezember soll in Grünheide die Serienproduktion anlaufen. Das hat Elon Musk auf der Tesla County Fair, einem Tag der offenen Tür mit Volksfestcharakter, zu dem bis zu 9.000 Besucherinnen und Besucher erschienen waren, am Samstag verkündet. Schon im Dezember solle es überdies die ersten Auslieferungen aus dem Werk, das bisher noch immer keine endgültige Baugenehmigung ...

