Die Welt ist Jeff Bezos nicht mehr genug. Schön, wenn Pensionäre Hobbys haben, aber sein Ausflug ins All bringt in zynischer Weise vieles auf den Punkt, was hier auf der Erde gerade schiefläuft - ein Kommentar. "Jeder, der mal im Weltall war, kommt verändert zurück. Ich weiß nicht, wie es mich verändern wird, aber ich bin gespannt darauf". In etwa so hatte es Jeff Bezos formuliert, bevor er in seine Rakete stieg. Wer jetzt gehofft hatte, dass der Milliardär als geläuterter Mensch mit neuem Blick auf unseren blauen Planeten und seine zahlreichen Probleme zurückkehrt, konnte sich diese naive Idee direkt ...

