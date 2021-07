Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in Deutschland lagen im Juni 2021 um 8,5 Prozent höher als im Juni 2020, so die Experten der Quant.Capital Management GmbH. Damit habe sich der Preisanstieg erneut beschleunigt und liege jetzt so hoch wie zuletzt im Januar 1982. "Auch wenn die betrachteten Waren ganz andere sind, ist der Produzentenpreisindex doch ein Indikator für zukünftige Verbraucherpreissteigerungen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. ...

