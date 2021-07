Boston (www.fondscheck.de) - Die Tendenz zur Reflation hat eine Pause eingelegt, da die Anleger davon ausgehen, dass die aktuellen Inflationsursachen vorübergehend sind und das Wachstum seinen Höhepunkt erreicht haben könnte, so die Experten von State Street Global Advisors.Dennoch würden die Experten glauben, dass dies zu früh sei, solange sich einige Teile der Wirtschaft noch nicht erholt hätten. Bedenken über neue Corona-Varianten und etwaige Verzögerungen bei der Auslieferung von Impfstoffen könnten dagegen Kaufgelegenheiten bei zyklischen und Value-Anlagen bieten. Verbesserte Gewinnaussichten würden hier die relativen Bewertungen attraktiver erscheinen lassen und viele Anleger seien noch untergewichtet. Passend zu dieser Einschätzung sei der Energiesektor einer der Sector Picks der Experten im Q3 Sector & Equity Compass. Sie würden in diesem Sektor Chancen in den Bereichen Welt, USA und Europa sehen. ...

