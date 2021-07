22.07.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) macht wieder "operativ" - Bilanzierungsprobleme gehören der Vergangenheit an, hängengeblieben ist wenig - abgesehen von den US-typischen Sammelklagen. Und es kommt operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers. Nach dem HYVIA Event, auf dem der ganze Kosmos "rund um die brennstoffzellenbetriebenen Transporter" vorgestellt wurde, und der grossangelegten Apex Clean Energy Kooperation für den grössten onshore Wind-Park für grüne H2 Produktion, zeigt Andy Marsh heute Muskeln. Und besorgt sich dass, was Plug Power - noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...