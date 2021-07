Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell Sweden präsentiert sich trotz der freundlichen Stimmung weiter relativ schwach. Der Kurs ist bis an eine wichtige Unterstützung zurückgefallen. Diese Marke muss jetzt halten, sonst spitzt sich die Lage zu.Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor hat sich im Wochenverlauf wieder aufgehellt. Viele Titel konnten sich von den Tiefständen am Montag erholen. Die Aktie von PowerCell tut sich bisher allerdings schwer. Im allgemeinen Sell-Off am ...

