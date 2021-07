DJ Lagarde: Bedeutung von "moderat" bei Überschießen Ansichtssache

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde keine feste Definition dafür, was ein "moderates Überschießen" der Inflation bedeutet. "Was moderat bedeutet, ist Ansichtssache", sagte Lagarde. Sie werde keine numerische Schätzung dazu abgeben, was moderates Überschießen im Gegensatz zu einem exzessiven Überschießen sei. "Worauf es ankommt, ist, dass wir es akzeptieren, es geschieht nicht absichtlich", sagte sie.

Die EZB hatte am Nachmittag beschlossen, im Einklang mit ihrer neuen Strategie zuzulassen, dass die Inflation zeitweise und moderat die Marke von 2 Prozent übersteigt, wenn ihre "hartnäckig" lockere Geldpolitik dazu führen sollte.

