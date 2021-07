Der Mars-Rover Perseverance steht vor einer neuen Aufgabe: In zwei Wochen soll er mit seiner ersten Gesteinsanalyse beginnen. Die Nasa spricht von einem Meilenstein. Die Nasa bezeichnet die voraussichtlich elftägige Vor-Ort-Analyse der Gesteinsproben als Schwelle zu einer neuen Ära der Planetenforschung. In einem Blogpost heißt es, Perseverance würde für den Mars das leisten, was Neil Armstrong mit der ersten Gesteinsentnahme vom Mond erreichte: die Geschichte des Planeten neu schreiben. Auf dem Boden des Jezero-Kraters werden die tiefsten und ältesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...