Analysten und sonstige Börsenexperten suchen seit Jahrzehnten nach logischen Begründungen für das Auf und Ab an der Börse. Aus Sicht von Jürgen Schmitt sind die Gründe weitaus banaler als dies "offiziell" erläutert wird. Und oft stecken knallharte und einfache finanzielle Interessen hinter Meinungen, Analysen und Handlungen. Selbst in Sachen Pandemie könnte sowohl in Sachen Auslöser als auch in Sachen Gegen-Maßnahmen recht einfache Erklärungen zu finden sein. Genauso dafür, warum der Bitcoin heute wieder anzieht. Zahlen gab es aber auch noch, über die man nachdenken kann. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.