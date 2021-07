Der Anbieter von mehr als 80 ETFs will den Global X Bitcoin Trust herausbringen und hat bei der US-Börsenaufsicht einen entsprechenden Genehmigungsantrag gestellt. Der SEC liegen ähnliche Anträge anderer Finanzhäuser vor.



Das Timing scheint günstig zu sein, denn fast zeitgleich versammelten sich die Bitcoin-Protagonisten zum "B Word"-Event, einer Art Informations- und Werbeveranstaltung für die Kryptowährung.



An vorderster Front gaben sich Elon Musk (TESLA), Cathie Wood (ARK Invest) und Jack Dorsey (SQUARE) als Bitcoin-Aufklärer. Die drei bzw. die von ihnen geleiteten Unternehmen sind in relevanter Größenordnung in den Bitcoin investiert.



Beim B Word Event wurden größtenteils bekannte Inhalte vertreten. So will Musk bzw. TESLA den Bitcoin wieder als Zahlungsmittel annehmen, wenn die Hälfte des Bitcoin-Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen gespeist wird. Musk zeigte, dass der Bitcoin für ihn die "Zukunft des Geldes" sei. Im Rahmen des online verbreiteten Events wurde der Bitcoin auch technisch beurteilt, etwa im Hinblick auf Sicherheitsaspekte und einen degressiven Stromverbrauch.



Am Tag nach "B Word" rangiert der Bitcoin minimal im Minus um 32.000 $.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



