Berichtssaison dominiert die Börsen: Vantage Towers steigert Umsatz - American Airlines schreibt wieder schwarze Zahlen

Nachdem in der vergangenen Woche die ersten Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlicht hatten, ist die Berichtssaison an den Börsen nun im vollen Gange. Unter anderem legten heute Vantage Towers sowie American Airlines ihre Zahlen für das erste bzw. zweite Geschäftsquartal 2021 vor. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick.



Der Funkturmkonzern Vantage Towers legte heute seine Bücher für das erste Geschäftsquartal 2021 offen. Der Umsatz konnte um 2,1 Prozent auf 246 Millionen Euro angehoben werden. Gleichzeitig wurde die Vermietungsquote, also die Anzahl der Mieter von Funktürmen je Standort, von 1,40 auf 1,41 gesteigert. Darüber hinaus bestätigte der kürzlich in den SDAX® aufgestiegene Konzern die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Demzufolge soll der Umsatz zwischen 995 Millionen und 1,01 Milliarden Euro liegen, während der wiederkehrende Free Cashflow am Ende des Geschäftsjahres einen Wert zwischen 390 und 400 Millionen Euro erreichen soll. CEO Vivek Badrinath äußert sich optimistisch. Er sieht den Konzern auf dem besten Wege, die Prognose sowie die mittelfristigen Ziele zu erreichen.





Die US-Fluggesellschaft American Airlines schreibt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder schwarze Quartalszahlen, wie der Konzern heute mitteilte. Mit einem Gewinn von 19 Millionen US-Dollar konnte die Airline im zweiten Quartal zwar nur einen kleinen Gewinn erzielen, dennoch bedeutet dieser nach einem Verlust von rund zwei Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum ein Lichtblick für die Fluggesellschaft. Der Umsatz konnte gleichzeitig um über 360 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar angehoben werden. Aufgrund der Erholung in der Flugbranche möchte die Fluggesellschaft wieder mehr Piloten einstellen als zunächst geplant. Während der Konzern zuvor berichtete, dieses Jahr 300 und im kommenden Jahr 1000 neue Kapitäne einzustellen, hieß es seitens des Unternehmens nun 2021 350 und 2022 mehr als 1000 Piloten einstellen zu wollen.

Quelle: HSBC





