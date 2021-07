Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der aktuelle Inflationstrend ist einzigartig für die Wirtschaft nach COVID, sagt Emile Gagna, Ökonom bei Candriam.Der jüngste Inflationsanstieg sei zum einen das Ergebnis von Unterbrechungen in den Lieferketten und zum andern auf die aufgestaute Nachfrage der Verbraucher zurückzuführen, die Waren und Dienstleistungen endlich wieder nutzen möchten, die ihnen während der Pandemie verwehrt geblieben seien. Dieser Trend dürfte sich als vorübergehend erweisen. Die Frage, mit der sich die Zentralbanken jedoch plagen würden, sei: Was werde mit den Löhnen geschehen? Und wann und in welchem Umfang würden sie ihre Geldpolitik straffen müssen? ...

