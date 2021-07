Mailand (ots/PRNewswire) - Campari kehrt mit dem neuen Projekt Red Diaries 2021 zurück: Fellini Forward, eine Ode an Federico FelliniCampari, (http://www.campari.com/red-diaries-fellini-forward)der kultige italienische Aperitif, kündigt die Rückkehr von Campari Red Diaries (https://bit.ly/Campari-Red-Diaries-Fellini-Forward) mit Fellini Forward an; ein bahnbrechendes Projekt, das das kreative Genie des verstorbenen Federico Fellini erforscht und dabei neue Technologien und maschinelles Lernen einsetzt, um die Werke eines der größten Filmemacher aller Zeiten in einem neuen und einzigartigen Kurzfilm zu emulieren, der in Rom spielt. Ein einzigartiger Dokumentarfilm, der den Prozess verfolgt, wird am 7. September auf dem Filmfestival in Venedig und am 29. September auf dem New York Film Festival vorgestellt. Der Dokumentarfilm wird dann auf einer On-Demand-Plattform (SVOD) in ausgewählten Märkten veröffentlicht, so dass jeder die Zukunft des Kinos und der Kreativität erkunden kann.Seit seiner Gründung hat Campari die Grenzen der Kreativität verschoben, um über die Norm hinauszugehen und die Leidenschaften und Talente von Künstlern aus verschiedenen Bereichen auf dem Weg zur Kreation zu fördern. Von weltberühmten Namen bis hin zu jungen und aufstrebenden Talenten ist die Beziehung zwischen Campari und der Kunst, insbesondere dem Kino, im Laufe der Jahre stark gewachsen. Nachdem er 1984 für eine seiner wenigen Markenkollaborationen an einem Werbespot mit Federico Fellini gearbeitet hat, in 2021 Campari Red Diaries: Fellini Forward führt das Erbe der Marke fort, indem es sowohl Kreativität als auch Innovation innerhalb der Kinobranche mit der zukunftsgerichtetsten Technologie verbindet. Dank eines Expertenteams des Produktions- und Innovationsstudios UNIT9 wurden spezielle Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz erforscht und entwickelt, um Federico Fellinis kreatives Genie auf eine Art und Weise zu ergründen, wie es bisher noch nie versucht wurde. Francesca Fabbri Fellini, Fellinis Nichte, war zusammen mit den Direktoren Zackary Canepari und Drea Cooper (Dokumentarfilm), Maximilian Niemann (Kurzfilm) und der weiteren Crew von Anfang an in das Projekt involviert. Sie stellte ihnen einige von Fellinis wichtigsten Kollegen vor, gab Ratschläge und Wissen aus erster Hand über ihren Onkel weiter und trug zum Casting, Kostümdesign und Drehbuchschreiben für den Kurzfilm bei. Diese nahtlose Zusammenarbeit zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz zeigt, wie das Sentimentale und das Rationale, das Emotionale und das Datengesteuerte zusammenkommen können, um ein brandneues Kunstwerk zu schaffen.Francesca Fabbri Fellini kommentiert das Projekt: "Mein Onkel Federico war originell in seiner Art, das Leben darzustellen, indem er traumähnliche Elemente als Kommunikationsmittel verwendete. Ich denke, ein Projekt wie dieses ist der perfekte Weg, um sein Vermächtnis zu ehren. Obwohl er sich viel von seiner Vergangenheit inspirieren ließ, blickte er immer nach vorne. Ein ähnlicher Ansatz wurde für dieses Projekt mit Campari gewählt; es ist im Erbe verwurzelt und doch futuristisch mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz."Während des gesamten Prozesses waren Originalmitglieder von Fellinis Crew involviert und konsultiert, die wichtige Einblicke in das Oeuvre des Maestros lieferten. Dazu gehörten Fellinis Kameramann Blasco Giurato (The Clowns" 1970), sein dreifach Oscar-prämierter Szenenbildner Dante Ferretti (Orchestra Rehearsal, 1978; City of Women, 1980; And the Ship Sails On, 1983; Ginger and Fred, 1986; The Voice of the Moon, 1990) and Luigi Piccolo, Direktor der Sartoria Farani, einer renommierten italienischen Schneiderei, die restaurierte Kostüme aus einigen von Fellinis größten Filmen besitzt, darunter Satyricon (1969), The Clowns (1970) and Amarcord, (1973). Es wurde jeweils festgelegt, was in dem Bestreben als Felliniesque wahrgenommen werden konnte und was nicht. Das Ergebnis kulminierte in einem faszinierenden Kurzfilm, der im Herzen Roms spielt und Fellinis Leben und Träume erforscht, mit unverwechselbaren, charakteristischen Charakteren und Arrangements im gesamten Film.Das dokumentarische Direktoren-Duo ZCDC, Zackary Canepari und Drea Cooper, hielt die Entstehung dieses Kurzfilms fest und lud die bedeutenden Experten für Künstliche Intelligenz und Kreativität Marcus du Sautoy und Dr. Emily L. Spratt ans Set ein, um ihre Meinung über die bahnbrechende Initiative zu teilen. Hava Aldouby, Kunsthistorikerin und Fellini-Expertin, sowie Anita Todesco" Kuratorin der Galleria Campari, wurden ebenfalls konsultiert und lieferten einen vielseitigen Blick auf das Thema, der eine Debatte über die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Kreativität und darüber hinaus anregte.Marcus du Sautoy, Experte für künstliche Intelligenz und Kreativität sagt: "Wir sollten Künstliche Intelligenz als einen außergewöhnlichen Kollaborateur sehen; sie ist ein neues Werkzeug, so wie Galileo ein Teleskop bekam und damit weiter ins Universum sehen konnte als je zuvor. Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, das es uns ermöglicht, Daten in einem Umfang zu analysieren, den wir als Menschen unmöglich erreichen können. Bei diesem Projekt war eine der größten Leistungen der Künstlichen Intelligenz, Fellinis Filme zu nehmen und jeden einzelnen, Bild für Bild, zu analysieren. Der Einsatz dieses Tools in der Kreativbranche ist ein extrem spannender Schritt nach vorne und wird dabei helfen, Ideen zu finden, die uns derzeit noch fehlen - Künstliche Intelligenz kann uns dabei helfen, unsere eigenen Formen zu durchbrechen, um neue Geschichten zu kreieren."Mit dem Projekt Campari Red Diaries 2021 Fellini Forward möchte Campari das Erbe der Innovation und Kreativität seiner Gründer fortsetzen und zukünftige Generationen und Kreative auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ihre eigenen Leidenschaften zu entfalten. Campari hat außerdem ein einzigartiges Lehrlingsprogramm mit Studenten aus der ganzen Welt ins Leben gerufen, die an den futuristischen Fellini Tragschlepper-Projekten beteiligt sind, darunter das Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) in Italien, das American Film Institute in Los Angeles und die International Academy of Audio-visual Sciences (CSIA) in der Schweiz, um das kreative Genie Fellinis zu erforschen. Sie nutzen die Technologie der Künstlichen Intelligenz und sprechen mit wichtigen Mitgliedern der Filmcrew in jeder Phase der Produktion, um aus erster Hand zu erfahren, wie menschliche Köpfe mit Künstlicher Intelligenz zusammenarbeiteten, um den Kurzfilm zu erschaffen. "Als ich bei den Dreharbeiten am Set war, hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Drehorte, die Atmosphäre und die Charaktere Felliniesque sind! Das Inspirierendste an diesem Projekt war der Prozess selbst. Von Anfang bis Ende sah ich einen Aufbau von Magie und Fantasie, der so sehr an den Maestro selbst und seine Kunst erinnerte", sagt Giulia Bonomelli" eine Absolventin des Studiengangs Produktionsdesign am CSC. Andrea Munafo, Studentin der Fotografie, fügt hinzu: "Es war interessant zu sehen, wie Künstliche Intelligenz Seite an Seite mit menschlichem Denken arbeiten kann. Ich denke immer noch, dass das Kino ohne eine menschliche Note nicht existieren könnte."Jean Jacques Dubau, Marketingleiter der Campari-Gruppe, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir 2021 mit unserem Projekt Campari Red Diaries das kreative Vermächtnis eines der größten Filmemacher aller Zeiten, Federico Fellini, würdigen können. Wir bei Campari sind bestrebt, die Grenzen der Innovation im Bereich der Kreativität zu verschieben, und das seit über 160 Jahren, um ein bleibendes Vermächtnis für künftige Generationen zu hinterlassen, das sie dazu einlädt, ihre Red Passion zu erforschen, den Drang der Kreativität, der nicht ignoriert werden kann. Wir hoffen, dass das Bestreben von Fellini Forward die Menschen in die Vergangenheit und in die Zukunft transportiert, um das kreative Genie auf ganz neue Weise zu erforschen, während sie einen ikonischen Campari-Cocktail wie den Negroni genießen."Fellini Forward wird bei den Filmfestspielen in Venedig mit einer Veranstaltung auf dem roten Teppich am 7. September uraufgeführt, gefolgt von einem nordamerikanischen Start bei den New York Filmfestspielen am 29. September. Der Dokumentarfilm wird kurz darauf auf einer On-Demand-Plattform (SVOD) in ausgewählten Märkten für jedermann zugänglich sein. Für weitere Informationen folgen Sie den Social Media Channels von Campari @campariofficial.Um einen Blick hinter die Kulissen von Fellini Forward zu werfen, sehen Sie sich hier das Teaser-Video auf YouTube an: https://bit.ly/Campari-Red-Diaries-Fellini-Forward

HINWEISE AN REDAKTEURE

INFORMATIONEN ZU CAMPARI RED DIARIES

Im Jahr 2017 setzte Campari dieses Erbe fort und arbeitete mit Weltklasse-Talenten und preisgekrönten Direktoren zusammen, um eine Reihe von ikonischen Werbe- und Kurzfilmen als Kommunikationsmittel zu schaffen, mit der Schaffung von Campari Red Diaries. Seit dem Start der Plattform hat Campari mit hochkarätigen Schauspielern wie Clive Owen, Zoe Saldana und Ana de Armas zusammengearbeitet, um die Arbeit einiger der weltbesten Direktoren zum Leben zu erwecken, darunter Paolo Sorrentino, Stefano Sollima und Matteo Garrone und dieses Jahr, mit diesem Projekt geht die Marke noch einen Schritt weiter und arbeitet mit dem Dokumentarfilm-Regisseur-Duo ZCDC zusammen, um das kreative Genie des verstorbenen Federico Fellini zu erforschen und ihm zu huldigen, Hand in Hand mit den neuesten Technologien der Künstlichen Intelligenz. Seit dem Start der Plattform hat Campari mit hochkarätigen Schauspielern wie Clive Owen, Zoe Saldana und Ana de Armas zusammengearbeitet, um die Arbeit einiger der weltbesten Direktoren zum Leben zu erwecken, darunter Paolo Sorrentino, Stefano Sollima und Matteo Garrone und dieses Jahr, mit diesem Projekt geht die Marke noch einen Schritt weiter und arbeitet mit dem Dokumentarfilm-Regisseur-Duo ZCDC zusammen, um das kreative Genie des verstorbenen Federico Fellini zu erforschen und ihm zu huldigen, Hand in Hand mit den neuesten Technologien der Künstlichen Intelligenz.INFORMATIONNEN ZU CAMPARICampari, die ikonische, unvergessliche italienische rote Spirituose, die im Herzen einiger der berühmtesten Cocktails der Welt sitzt. Campari wurde 1860 in Mailand von Gaspare Campari gegründet und von seinem Sohn Davide weiterentwickelt, der etwas so Unverwechselbares und Revolutionäres schuf, dass die geheime Rezeptur seitdem nicht mehr verändert wurde. Die leuchtend rote Farbe und der einzigartige und vielschichtige Geschmack von Campari sind das Ergebnis der Infusion von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten in Alkohol und Wasser. Campari ist nicht nur einzigartig und unverwechselbar, sondern auch extrem vielseitig und bietet grenzenlose und unerwartete Möglichkeiten. Als Quelle dieser leidenschaftlichen Inspiration seit seiner Gründung, gesehen durch das kreative Genie seiner Gründer, Künstler in verschiedenen Bereichen und die besten Barkeeper der Welt, stimuliert Campari Ihre Instinkte, um Ihre Leidenschaften zu entfesseln und inspiriert zu grenzenlosen Kreationen.INFORMATIONEN ZUR CAMPARI GROUPDie Campari Group ist ein wichtiger Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sich auf globale, regionale und lokale Schwerpunkte verteilen. Globale Prioritäten, auf die sich die Group konzentriert, sind Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Group wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und handelt in über 190 Ländern auf der ganzen Welt mit führenden Positionen in Europa und Nord- und Südamerika. Die Wachstumsstrategie der Campari Group zielt auf eine Kombination aus organischem Wachstum durch starken Markenaufbau und externem Wachstum durch selektive Durchkontaktierungen von Marken und Unternehmen. Die Campari-Gruppe mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 21 Ländern. Die Campari Group beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert. Für weiterführende Informationen: http://www.camparigroup.com/en (http://www.camparigroup.com/en)Genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.INFORMATIONEN ZU UNIT9Making brands famous since '97, UNIT9 (https://urldefense.com/v3/__https:/www.unit9.com/__;!!BupLon6U!6CcqmzFcqpWXMGe1H1hAKsSs__6qnXvN5mBM3jfO4AYg9DczVoT0xDwAtFNt5QzkzCVHHx6U7A$) ist ein globaler Innovationspartner mit der einzigen Mission, verblüffende Erlebnisse am Schnittpunkt von Weltklasse-Kreativität, Spitzentechnologie und tadelloser Handwerkskunst zu schaffen. Zusammengesetzt aus einem multidisziplinären Team von Visionären, sind sie Experten mit Erfahrung und Fachwissen: Künstliche Intelligenz, virtuelle und hybride Erfahrungen, Augmented Reality, Film & Animation, Produktdesign, Experiential, Emerging Technologies, Digital, Gaming und Experience Design. 