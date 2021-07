Ciech hat aus seiner neuen Salzanlage in Staßfurt die ersten Anwender mit Nasssalz und Salztabletten beliefert. Im vierten Quartal plant das Chemieunternehmen, dort auch die Produktion von Pharmasalz aufzunehmen. Zurzeit befindet sich die neue Anlage von Ciech noch in der Vorinbetriebnahme-Phase, den Vollbetrieb plant das Unternehmen für Ende des Jahres. Das neue Salzwerk, welches sich neben dem bereits bestehenden Sodawerk in Staßfurt befindet, soll etwa 140 neue Arbeitsplätze schaffen. Der Standort ...

