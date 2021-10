Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.Sprechertext:Zwischen Sachsen-Anhalts größten Städten Halle und Magdeburg liegt ein Kreis, den der Bergbau geprägt hat:"Der Salzlandkreis ist geprägt vom Bodenschatz, Salz und artenreichen Auenlandschaft. Bei Schönebeck kann das faszinierende Ringheiligtum Pömmelte entdeckt werden. Die Anlage gilt als deutsches Stonehenge und ist die nördlichste Station der archäologischen Tourismusroute Himmelswege. Aschersleben ist die älteste Stadt Sachsen-Anhalts, Staßfurt die Wiege der Kali-Industrie. In Gatersleben sichert eine Bundeszentrale Genbank die genetische Vielfalt von über 150.000 verschiedenen Kulturpflanzenmustern. An der Hochschule Anhalt ist Weltoffenheit Alltag. Fast ein Drittel der Studierenden kommt aus dem Ausland. Auf dem Flughafen Cochstedt hat das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme errichtet."AbmoderationsvorschlagAlle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5039952