Berlin (ots) - Dynamic Yield (https://www.dynamicyield.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021), die Plattform für die Optimierung von Kundenerlebnissen, gab heute bekannt, dass sie im Führungsquadranten von Gartners Magic Quadrant for Personalization Engines 2021 sowohl am höchsten auf Basis ihrer Ausführungsfähigkeit als auch am weitesten für die Vollständigkeit der Vision positioniert wurde.* Dynamic Yield wurde in 4/4 der Berichte des Analystenunternehmens zu dieser Kategorie, die erstmals 2018 veröffentlicht wurde, als Anführer genannt. Ein kostenloses Exemplar des Berichts von Dynamic Yield ist hier (https://www.dynamicyield.com/guides/gartner-mq/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) erhältlich."Seit dem letzten Jahr hat sich eine Menge verändert. Wir haben die F&E-Gruppe bei Dynamic Yield um 15 % aufgestockt und die Größe unseres Data-Science-Teams verdoppelt. Wir haben Dutzende neuer Funktionen, Möglichkeiten, Dienste und Verbesserungen für dieselbe Plattform eingeführt, die wir von Anfang an aufgebaut haben", sagt Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield."Wie die vielen, die wir bereits erhalten haben, ist diese Anerkennung ein Spiegelbild unseres unerschütterlichen Engagements, die beste Personalisierungstechnologie der Welt anzubieten."Dynamic Yield wurde zusammen mit 11 anderen Lösungsanbietern der Branche bewertet und erhielt die höchsten Bewertungen für die essentiellen Fähigkeiten für die Anwendungsfälle Testen (3,9/5) und Optimierung (3,9/5) sowie für den Anwendungsfall Digital Commerce-Fähigkeiten, der von allen anderen Anbietern, die in der begleitenden Studie 2021 Critical Capabilities for Personalization Engines bewertet wurden, am höchsten bewertet wurde (3,81/5).Warum Dynamic Yield glaubt, dass es ein führendes Unternehmen im Bereich Personalization Engines geblieben ist:- Überlegene Benutzeroberfläche und optimierte Workflows, die es Marketern ermöglichen, Omnichannel-Personalisierungsprogramme über Web, Mobile, E-Mail und Anzeigen zu betreiben - ohne auf Entwickler angewiesen zu sein.- Agile und einfach zu bedienende Plattform, die es Teams ermöglicht, klein anzufangen, dann in Ihrem eigenen Tempo über die Kanäle Ihrer Marke zu skalieren und Personalisierung und A/B-Tests dort einzusetzen, wo sie Wirkung zeigen.- Best-in-Class-Algorithmen, die durch selbst trainierte Deep-Learning-Empfehlungsmodelle die Absicht und Affinität von Kunden in Echtzeit vorhersagen können.- Offene Architektur, die Flexibilität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Konnektivität, Skalierbarkeit und Governance in den Vordergrund stellt und gleichzeitig eine umfassende Personalisierungslösung für Unternehmen bietet.Als Teil der Bewertungskriterien erhielt das Unternehmen auch positive Bewertungen von Kunden. Am 21. August 2020 schrieb ein Rezensent von Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/reviews/market/personalization-engines/vendor/dynamic-yield/product/dynamic-yield-personalization-suite/review/view/1410435): "Dynamic Yield ist eine außergewöhnliche Software, um jedem Kunden ein zufriedenstellendes Erlebnis durch auffällige, qualitativ hochwertige und vollständig angepasste Inhalte zu bieten. Das Tool ist sehr gut in der Sammlung von Daten, diese zusammenzuführen und konsistente Daten zu erstellen, um eine Anpassung der Website zu ermöglichen. Der Service ist perfekt für die Speicherung und Synchronisierung von Daten mit CRM-, ESP-, API- und DMP-Systemen. Die Steigerung der Kundenbindung war noch nie so effizient durch Produktempfehlungen, die zu jedem Benutzer passen, während er auf der Website navigiert oder interagiert. Dynamic Yield ist eine umfassende Plattform für die Integration und Zusammenarbeit mit Google Analytics, Tealium, Marketo, Salesforce Marketing Cloud, Oracle Broto und anderen. "***Die Nachricht über die Position von Dynamic Yield als Anführer folgt auf eine Reihe von strategischen Veröffentlichungen des Unternehmens, darunter die Einführung des selbstlernenden Deep-Learning-Systems AdaptMLTM (https://www.dynamicyield.com/adaptml/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021), Personalisierungslösungen der Enterprise-Klasse (https://www.dynamicyield.com/enterprise-grade-personalization/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) für große Teams sowie mehrsprachige Kampagnen (https://www.dynamicyield.com/blog/launch-localized-campaigns-at-scale-with-our-multilingual-support/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) zur Vereinfachung des globalen Kampagnenmanagements. Die kontinuierliche Innovation hat Dynamic Yield auch als Top Rated A/B Testing & eCommerce Personalization Software von (https://www.dynamicyield.com/blog/2021-top-rated-awards/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) TrustRadius gefestigt. Die Anerkennung von TrustRadius stellt das dritte Jahr in Folge dar, in dem Dynamic Yield als führend in beiden Kategorien ausgezeichnet wurde und kommt nach dem Erhalt von zwei "Best of"-Auszeichnungen (https://www.dynamicyield.com/blog/trustradius-best-of-awards-2021/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) für das beste Feature-Set und den besten Kundensupport durch die vertrauenswürdige Bewertungsseite für Business-Technologie.Dynamic Yield stellt im Zuge seines beschleunigten Wachstums weltweit neue Mitarbeiter ein und hat offene Stellen (https://www.dynamicyield.com/careers/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) in den Bereichen Produkt, F&E, Customer Success, Marketing und Vertrieb.Klicken sie auf folgenden Link, um ein kostenloses Exemplar des Berichts herunterzuladen, dynamicyield.com/guides/gartner-mq/ (https://www.dynamicyield.com/guides/gartner-mq/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021)*Gartner, Magic Quadrant for Personalization Engines, 19. Juli 2021, Jason McNellis, Claire Tassin, Jennifer Polk.**Gartner, Critical Capabilities Personalization Engines, 19. Juli 2021, Jason McNellis, Claire Tassin, Jennifer Polk.***Gartner Peer Insights-Bewertungen stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endanwender dar, die auf deren eigenen Erfahrungen beruhen, und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften.Über Dynamic YieldDynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern.