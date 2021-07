Nach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt ist der DAX weiter auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex legte am Donnerstag den nunmehr dritten Handelstag in Folge zu. Unterstützung kam von der Europäischen Zentralbank. Wie erhofft, lässt sie die Geldschleusen unverändert weit geöffnet.Mit einem Plus von 0,60 Prozent auf 15.514,54 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Der MDAX gewann 0,99 Prozent auf 34.843,97 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,80 Prozent ...

