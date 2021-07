Darum geht's im Video: Zugegeben, der Name unseres heutigen Gasts, Mirco Recksiek alias "Bitcoin2Go", ist heute eher irreführend: Denn Richy spricht mit ihm intensiv über Ethereum. Wo liegt der Unterschied zum Bitcoin? Was verspricht das Ethereum Update, das in Kürze ansteht? Und was hat es mit sogenannten Smart Contracts auf sich? Das & vieles mehr im neuen Krypto-Video! 00:00 - Bitcoin2Go oder doch eher Ethereum2Go? 01:21 - Wie funktioniert die Ethereum-Blockchain? 04:22 - Was ändert sich bei Ethereum 2.0? 09:37 - Ethereum Update EIP-1559 steht bevor 14:59 - Ethereum als Plattform für Smart Contracts 17:34 - Ethereum als Basis für NFT Token 22:57 - Vertrauen in Smart Contracts? 26:17 - DeFi.Dominanz der Ethereum-Blockchain? 31:08 - Aktien via Blockchain handeln? 36:56 - Deine Themen-Wünsche für Bitcoin2Go! - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/ - Das Video von @Bitcoin2Go zum Ethereum Update: https://www.youtube.com/watch?v=OkKbXMYjgLo