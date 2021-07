Am Montag fielen die Aktien aus dem Bereich Freizeit und Gastronomie stark aufgrund von Bedenken über ein Wiederauftreten von Covid-Fällen, die mit der Delta-Variante verbunden sind. Der S&P 500 sackte rund 2,1 Prozent ab und Pandemieverlierer wie Fluglinien und Hotelaktien trugen die Hauptlast der Verluste. Auch die Aktien von Starbucks und Domino's Pizza büßten ein.In den USA wurden am Mittwoch mehr als 52.000 neue Covid-Fälle gemeldet, so die Johns Hopkins University. Die Befürchtungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...