The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2021



ISIN Name

BMG0719V1063 CONTINENTAL AERO. HD-,10

CA1806341071 CLARITAS PHARMACEUT. O.N.

CA29282R5042 ENGAGEMENT LABS

CA87875J1075 TECHX TECHNOLOGIES INC.

CA9607554032 WESTMINSTER RESOURCES LTD

FR0010377127 DOLFINES S.A. EO 1

US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01

US45244C1045 IMAGE SENSING SYS DL-,01

