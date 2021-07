DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Prognoseänderung

22.07.2021 / 20:36 CET/CEST

Sevenum, 22. Juli 2021. Der Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE hat im Rahmen der Erstellung des Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2021 die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns analysiert und ist im Ergebnis zu einer Neueinschätzung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 gekommen.

Unter Berücksichtigung von Kapazitätsengpässen in der Auftragsabwicklung im Zusammenhang mit einer angespannten Arbeitsmarktsituation, welche sich im Laufe des zweiten Quartals deutlich abzeichnete, erwartet der Vorstand nunmehr für das Gesamtjahr ein gegenüber der bisherigen Prognose reduziertes Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber 2020 (zuvor rund 20 Prozent) sowie eine EBITDA-Marge in etwa auf Break-even Niveau (zuvor 2,2 bis 2,8 Prozent). Das voraussichtliche Investitionsvolumen (Capex) wurde auf ca. EUR 45 Millionen präzisiert (zuvor 3,5 Prozent des Umsatzes). Die derzeitigen Engpässe in der Logistik sind nach Angaben des Unternehmens ein temporäres und isoliertes Ereignis, das die zukünftigen Wachstumsperspektiven nicht beeinträchtigt.

CEO Stefan Feltens ergänzt: 'Die momentan eingeschränkten Logistikkapazitäten sind vorübergehender Natur und werden voraussichtlich in den kommenden Monaten überwunden sein. Unsere langfristigen Wachstumsaussichten sind hiervon nicht beeinträchtigt und bleiben unverändert voll intakt. Die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezepts (eRx) in Deutschland rückt näher. Wir sind gut vorbereitet und mit unserer digitalen Kompetenz und der führenden Marke SHOP APOTHEKE in der Pole Position.' Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE, erläutert: 'Durch den Parallelbetrieb zweier Logistikzentren im Zusammenhang mit dem Umzug in unser neues, weitgehend automatisiertes Lager sowie der anhaltend starken Kundennachfrage konnten wir unseren Personalbedarf im zweiten Quartal und im Juli nicht vollständig decken. Darüber hinaus zeichnete sich im Verlauf des zweiten Quartals eine angespannte Arbeitsmarktsituation ab. Wir sind zuversichtlich, diesen Engpass in den kommenden Monaten zu überwinden, um unser Wachstum im weiteren Verlauf des Jahres entsprechend unserer aktualisierten Prognose wieder zu forcieren.'

Conference Call am 23. Juli 2021, 11:00 Uhr MESZ

Zu der aktualisierten Prognose wird das Unternehmen morgen um 11:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz anbieten. Stefan Feltens, CEO, und Jasper Eenhorst, CFO, werden die Konferenz leiten. Interessenten können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie sich unter einer der unten angegebenen Nummern einwählen und den Bestätigungscode 8646132 nennen. Die Einwahl sollte 5-10 Minuten vor der Gesprächszeit erfolgen.

Deutschland

+49 (0)69 2222 2018 UK

+44 (0)330 336 9434 USA

+1 323-994-2093

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 am 5. August 2021 veröffentlichen.

PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer

Tel: +49 221 99 53 44 31

E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Bettina Fries

Tel: +49 211 75 80 779

E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations:

Carmen Herkenrath

Tel: +31 77 850 6109

E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com Thomas Schnorrenberg

Tel: +49 151 46531317

E-Mail: presse@shop-apotheke.com



