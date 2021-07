Wie Aqara, ein Anbieter für Smart-Home-Produkte, bekanntgab, hat das Unternehmen seinen TVOC-Luftqualitätsmonitor auf dem globalen Markt eingeführt. Dieser Monitor erkennt die Konzentration und das Niveau der gesamten volatilen organischen Verbindungen (TVOC) in der Luft sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann mit einem Aqara-Hub* verbunden werden und ermöglicht so Smart Home-Automatisierungen. Der TVOC-Luftqualitätsmonitor ist ab sofort auf den Aqara Amazon Stores in den USA und Kanada sowie über autorisierte Aqara-Vertriebspartner in Europa and Asien erhältlich.

Volatile organische Verbindungen (VOC) bilden eine große und vielfältige Gruppe von Verbindungen, die sich bei Raumtemperatur in die Luft verflüchtigen. In Wohnräumen sind VOC meist schädliche, krebserregende Luftschadstoffe, die von alltäglichen Haushaltsgegenständen stammen können, darunter Sprays und Aerosole wie Lufterfrischer, Reinigungsmittel und Pestizide, Klebstoffe, neue Möbel und Teppiche, Baumaterialien und sogar einige elektronische Geräte. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen von VOC können Reizungen von Augen, Nase und Rachen, Kopfschmerzen, Koordinationsverlust, Übelkeit sowie Schäden an Leber, Niere und zentralem Nervensystem** gehören.

Der TVOC-Luftqualitätsmonitor von Aquara verfügt über 3 eingebaute Sensoren, die den TVOC-Gehalt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen. Alle Sensoren wurden mit den fortschrittlichen elektrochemischen und halbleitertechnischen Lösungen entwickelt, um Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem Dot-Matrix-E-Ink-Bildschirm ausgestattet, der Papier ähnelt und einen sehr hohen Kontrast aufweist. Der Stromverbrauch des Geräts ist so gering, dass es eine Batterielebensdauer von über einem Jahr aufweist.

Mit Unterstützung des Zigbee 3.0-Protokolls funktioniert der TVOC Monitor zusammen mit anderen intelligenten Geräten, um die Sicherheit und den Komfort in Ihrem Zuhause zu verbessern. Außerdem ist er mit einer Vielzahl von Smart Home-Ökosystemen und Sprachassistenten kompatibel, darunter Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT und mehr***.

Der TVOC-Luftqualitätsmonitor ist seit dem 22. Juli 2021 im Amazon US Store sowie im Canada Store erhältlich. Begleitend zur Markteinführung bietet Aqara Amazon US jetzt einen Rabatt von 15 auf den Monitor mit dem Promo-Code: TVOCPR2224. Das Angebot ist bis zum 24. Juli 2021 gültig.

Darüber hinaus wird der TVOC-Monitor auch in Europa und Asien über autorisierte Aqara-Vertriebspartner angeboten. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem(n) regionalen Vertriebspartner(n) nach der Produktverfügbarkeit.

Weitere Informationen über den TVOC-Luftqualitätsmonitor erhalten Sie auf unserer Website.

* Ein kompatibler Zigbee 3.0 Aqara-Hub (einschließlich Hub M1S, Hub M2 und Kamera-Hub G2H) ist erforderlich.

** Laut dem Bericht "Volatile Organic Compounds' Impact on Indoor Air Quality" der United States Environmental Protection Agency (EPA).

*** Aufgrund von API-Beschränkungen sind nicht alle Daten für jede unterstützte Plattform zugänglich.

Über Aqara

2016 gegründet, ist Aqara ein führender Smart-Home-Anbieter mit Niederlassungen in New York und Shenzhen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen für das Smart Home mit schönem Design, die erschwinglich und einfach zu bedienen sind. Unsere Produkte reichen von einer Vielzahl von Sensoren bis hin zu Schaltern, Vorhang-Steuerungen und Türschlössern. Wir haben weltweit mehr als 400 Aqara Home Stores eröffnet, um mehr personalisierte Lösungen für das Smart Home anzubieten.

Wir bauen unsere weltweite Position in den USA, der EU, Russland, Südostasien, Korea und China weiter aus. Mit unseren Online-Geräten, die in 192 Ländern und Territorien erhältlich sind, haben wir bereits mehr als 2 Millionen Kunden bedient. Unser Ziel ist es, jeden Haushalt auf der ganzen Welt mit Smart-Home-Technologie auszustatten.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website. Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210722006015/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

Michell Li

media@aqara.com