NEW YORK (Dow Jones)--Der Chiphersteller Intel hat die Erwartungen für das zweite Quartal klar übertroffen. Gleichwohl ermäßigte sich der Umsatz das vierte Quartal in Folge. Der Chipriese berichtete einen Nettogewinn von 5,06 Milliarden Dollar oder 1,24 Dollar pro Aktie - verglichen mit 5,11 Milliarden bzw 1,19 Dollar im Vorjahr. Bereinigt um mehr Restrukturierungen und andere Maßnahmen sowie andere Anpassungen wies Intel einen Gewinn von 1,28 (Vorjahr 1,23) Dollar je Aktie aus. Der Umsatz sank auf 19,63 (Vj 19,73) Milliarden Dollar und damit zum vierten Mal in Folge. Gewinn und Umsatz lagen aber dennoch deutlich über den Erwartungen der Analysten, die laut Factset von 1,07 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 17,8 Milliarden ausgingen.

Intel selbst hatte 1,05 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz ohne Speichergeschäft von 17,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Intel hatte im vergangenen Jahr zugestimmt, sein Flash-Speicher-Produktionsgeschäft an das südkoreanische Unternehmen SK Hynix zu verkaufen.

Für das Gesamtjahr hatte Intel bislang einen Jahresumsatz von rund 77 Milliarden Dollar bzw. 72,5 Milliarden Dollar ohne das Speichergeschäft, und einen bereinigten Gewinn von 4,60 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt. Für die laufende Periode rechnet Intel mit Erlösen von rund 19,1 Milliarden Dollar oder 18,2 Milliarden ohne das Speicher-Chip-Geschäft. Auf GAAP-Basis stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 Dollar und auf Nicht-GAAP-Basis von 1,10 Dollar in Aussicht. Analysten hatten mit einem Überschuss pro Schein von 1,09 Dollar bei Erlösen von 18,11 Milliarden Dollar gerechnet. Im nachbörslichen US-Aktienhandel büßte das Papier 2,4 Prozent ein.

July 22, 2021

