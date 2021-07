Osnabrück (ots) - Nach Hochwasser-Katastrophe: Niedersachsen kündigt finanzielle Hilfe anMinisterpräsident Weil: Werden Hilfsfonds zum Wiederaufbau selbstverständlich unterstützen - Niedersachsen könnte sich "in einer ähnlichen Situation wiederfinden"Hannover. Niedersachsen will sich nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz finanziell daran beteiligen, die Schäden zu beseitigen und den betroffenen Kommunen unter die Arme zu greifen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) angekündigt. "Niedersachsen wird selbstverständlich gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern einen Hilfsfonds zum Wiederaufbau unterstützen. Wir tun das gerne, und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir uns selbst in einer ähnlichen Situation wiederfinden können", betonte der SPD-Politiker.Es sei "völlig klar", dass angesichts dieser "verheerenden Katastrophe" alle helfen sollten. Das gelte für Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem für Bund und Länder. "Der Bund ist jetzt dabei, die benötigte Summe zu ermitteln. Dass wir dabei insgesamt über mehrere Milliarden Euro reden, ist aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe natürlich längst absehbar", erklärte der Regierungschef im Gespräch mit der "NOZ".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4975996