Berlin (ots/PRNewswire) - - Neue Akquisition für Netzwerkintegration in Europa- Investitionen in Großbritannien und den USA zur Stärkung der lokalen Präsenz im Bereich Glasfaser- Gesunder Auftragsbestand von 112 Mrd. Rupien mit erstklassigen globalen AufträgenSTL (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator von digitalen Netzwerken, gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen starken kumulierten Auftragsbestand von über Rs. 112 Milliarden und einem Umsatz von Rs. 13.09 Mrd., gestützt auf solide Technologielösungen und fundierte Fähigkeiten.Deutliche Fortschritte bei der fokussierten Strategie zum Aufbau globaler FähigkeitenFür die drei Netzaufbauzyklen 5G, FTTx und ländliches Breitband, STL (https://www.stl.tech/) weiterhin konsequent daran, seine globalen Fähigkeiten auszubauen und branchenführende Technologielösungen zu entwickeln. Die drei Wachstumshebel des Unternehmens - Globalisierung der Systemintegration, Wachstum des optischen Geschäfts und Aufbau disruptiver drahtloser Lösungen - tragen nun Früchte.Globalisierung der Systemintegration- Strategische Akquisition in Europa - STL gab heute bekannt, dass das Unternehmen Clearcomm-Gruppe akquirieren wird - ein führendes Unternehmen für Netzwerkintegration in Großbritannien - um somit sein Systemintegrationsgeschäft weiter zu globalisieren. Die kombinierten Fähigkeiten von STL und Clearcomm werden es dem Unternehmen ermöglichen, einen großen Beitrag zum "Projekt Gigabit" zu leisten. Dieser Schritt in Kombination mit den bestehenden Fähigkeiten zur Integration von Rechenzentren wird die Präsenz von STL im Bereich der Netzwerkintegration in Großbritannien und Europa weiter verstärken- Im Laufe des Quartals erhielt STL auch seine ersten FTTx-Aufträge in Großbritannien für sein Geschäft mit NetzwerkintegrationsdienstenOptisches Geschäft ausbauen- Kapazitätserweiterung auf 42 Mio. fKm mit Investitionen in den USA und Großbritannien - weiterer Fluss von Rs. Investitionen in Höhe von 2 Mrd. Euro für die Errichtung von Produktionsstätten für Glasfaserkabel und Forschungs- und Entwicklungslabors in Großbritannien und den USA. Durch diese Pläne bestätigte das Unternehmen seine Pläne, die OFC-Kapazität von derzeit 33 Mio. fKm auf 42 Mio. fKm zu erhöhen- Nutzung der Fähigkeiten im Bereich Optical Interconnect - Mit der Übernahme von Optotec Anfang des Jahres hat das Unternehmen mit seinem Portfolio für End-to-End-FTTx einen adressierbaren Gesamtmarkt für optische Lösungen in Höhe von 18 Mrd. US$ erschlossen- Erfolgreiche Feldversuche für Programmable FTTx - Das Unternehmen hat mit der erfolgreichen Integration seiner pFTTx-Lösung in das Live-Breitbandzugangsnetz von Chunghwa Telecom einen wichtigen Meilenstein erreichtBauen von disruptiven, drahtlosen Lösungen- Anerkannt für führende Technologielösungen: STL wurde von Gartner als globaler 5G-RAN-Anbieter und als Enabler im Bereich Digital Marketplace und OSS/BSS-Telekom-Kunden-Softwarelösungen anerkannt- Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung: Das Unternehmen hat 3-4 % seines Umsatzes in R&D für Forschung und Innovation in optischen und drahtlosen Technologien vorgesehenWährend die globalen Trends wieder anziehen, hat STL seinen Finanzplan erfüllt. Das Unternehmen hat in allen Finanzkennzahlen Verbesserungen gezeigt.Finanzielle Highlights (in Rs. Mrd.)Gewinn- und Verlustrechnung (Mrd. GJ 22 GJ 21 Wachstum im JahresvergleichRs.)Umsatz 13,09 8,76 49%EBITDA 2,38 1,31 82%PAT 1,16 0,06Verantwortungsvoll geliefert, mit starkem ESG-FokusWährend der harten zweiten Welle von Covid-19 behielt STL weiterhin einen starken Fokus auf ESG bei. Die CSR-Initiativen des Unternehmens hatten einen positiven Einfluss auf über 180.000 Menschenleben. Die umweltbewussten Bemühungen von STL wurden bei den Asian Leaders Awards für Abfallmanagement und beste Corporate Responsibility-Praktiken umfassend gewürdigt.Dr. Anand Agarwal, Group CEO, STL, erläuterte diese strategischen Schritte und Errungenschaften: "In den gegenwärtigen, beispiellosen Zeiten bietet STL weiterhin Unterstützung in Form von erweiterten Dienstleistungen und stärkerer Konnektivität für unsere Gemeinschaft und Kunden. Wir sind stolz darauf, die Herausforderungen unserer Kunden durch unsere globalen End-to-End-Lösungen zu lösen." Er fügte hinzu: "In Erwartung der Veränderungen in der Branche hat STL seine technologischen Fähigkeiten durch Investitionen in die Entwicklung von Ökosystemen und die Einstellung von Spitzentalenten der Branche weiter gestärkt. Wir beteiligen uns immer stärker an der digitalen Transformation unserer Kunden, haben einen gesunden Auftragsbestand aufgebaut und sind zuversichtlich, unseren Kunden die fortschrittlichsten digitalen Netzwerke zu liefern."About STL - Sterlite Technologies Ltd:STL ist ein branchenführender Integrator von digitalen Netzwerken.Unsere vollständig 5G-fähigen digitalen Netzwerklösungen unterstützen Telcos, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerke und große Unternehmen dabei, ihren Kunden verbesserte Erlebnisse zu bieten. STL bietet integrierte, 5G-fähige End-to-End-Lösungen an, die von kabelgebunden bis drahtlos, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und von der Konnektivität bis zum Compute reichen. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Optical Interconnect, virtualisierte Zugangslösungen, Netzwerksoftware und Systemintegration.Wir glauben an die Nutzung von Technologie, um eine Welt mit vernetzten Erlebnissen der nächsten Generation zu schaffen, die das tägliche Leben verändern. Wir verfügen über ein weltweites Patentportfolio von 582 Patenten und betreiben in unseren Kompetenzzentren Grundlagenforschung für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation. STL verfügt über eine starke globale Präsenz mit Produktionsstätten für optische Preforms, Glasfasern, Kabel und Interconnect-Subsysteme der nächsten Generation in Indien, Italien, China und Brasilien sowie über zwei Software-Entwicklungszentren in Indien und eine Designeinrichtung für Datenzentren in Großbritannien.