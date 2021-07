DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Juli

=== 07:00 NL/Signify NV (ehemals Philips Lighting Holding BV), Ergebnis 2Q, Eindhoven 08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 2Q, Bielefeld 08:00 DE/Deutsche Bahn, Online-PK zum Thema: "Zerstörte Bahnstrecken durch das Hochwasser: Erste Zwischenbilanz und Ausblick", Berlin *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 57,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,4 zuvor: 59,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 zuvor: 57,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 zuvor: 58,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,5 zuvor: 63,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 59,9 zuvor: 59,5 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,3 zuvor: 63,9 12:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Online-HV *** 12:50 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q, Morris Township *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,8 zuvor: 62,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,2 zuvor: 64,6 - Märkte/Börsenfeiertag Japan - JP/Beginn der Olympischen Sommerspiele (bis 8.8.) - EU/Ratingüberprüfung für Zypern (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich Flash-Headlines gesendet werden

