DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Der Betriebsratsvorsitzende des Daimler-Motorenwerkes Untertürkheim, Michael Häberle, fordert neue Produkte und Tätigkeitsfelder für diesen Standort. "Eine verschärfte technologische Strategie zu verkünden ist das eine, echte Perspektiven für die eigene Belegschaft zu schaffen das andere", sagte Michael Häberle. Dank der Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung, die bis 2029 gilt, "überwiegt bei uns weniger die Sorge um den Job, dafür aber die Angst vor dem Verlust der aktuell ausgeübten Tätigkeit", sagte Häberle. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

KAUFLAND - Das Bundeskartellamt hat seine Ermittlungen gegen Kaufland wegen des Verdachts des Missbrauchs der Marktmacht eingestellt. Die Supermarktkette hat im Gegenzug zugesagt, ihre Forderungen an Lieferanten im Zusammenhang mit der Übernahme von Real-Märkten zu präzisieren. Kaufland darf jetzt von den Lieferanten nur noch dann höhere Vergütungen einfordern, wenn diese tatsächlich von höheren Umsätzen oder verstärkter Werbung profitieren. (Handelsblatt)

STOCARD/KLARNA - Eigentlich wollte Gründer Björn Goß aus seiner Kundenkarten-App Stocard eine Super-App fürs bargeldlose Bezahlen machen - made in Mannheim. Basis waren 60 Millionen Kunden, die Stocard in den vergangenen zehn Jahren eingesammelt hat. Doch offenbar waren die Pläne auf eigene Faust eine Nummer zu groß: Stocard lässt sich für 113 Millionen Euro vom schwedischen Zahlungs-Einhorn Klarna kaufen. So heißt es aus dem Umfeld der Beteiligten. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.