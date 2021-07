Visa (NYSE: V) gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von Currencycloud bekannt, einer globalen Plattform, die es Banken und Fintechs ermöglicht, innovative Devisenlösungen für grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten. Die Übernahme baut auf einer bestehenden strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf und bewertet Currencycloud mit 700 Millionen GBP, einschließlich Bar- und Retentionsanreizen. Die finanzielle Gegenleistung wird um das ausstehende Eigenkapital von Currencycloud reduziert, das Visa bereits besitzt.

Die cloudbasierte Plattform von Currencycloud bietet eine breite Palette von APIs, die es Banken und Finanzdienstleistern ermöglichen, Währungsumtauschdienste anzubieten, einschließlich Echtzeitbenachrichtigungen zu Devisentransaktionen, Geldbörsen mit mehreren Währungen und virtuelle Kontoverwaltung. Die Currencycloud-Plattform unterstützt fast 500 Bank- und Technologiekunden mit Reichweite in über 180 Ländern.

Currencycloud wird die bestehenden Devisenkapazitäten von Visa stärken, indem es sie erweitert, um Finanzinstitute, Fintechs und Partner besser zu bedienen und gleichzeitig neue Anwendungsfälle und Zahlungsströme zu ermöglichen. Currencycloud wird die Markteinführungszeit verkürzen und die Zahlungstransparenz für Kunden verbessern, die flexible, digitale, internationale Zahlungsdienste anbieten möchten, die Verbrauchern und Unternehmen auf der ganzen Welt eine bessere Transparenz und Kontrolle bieten.

Grenzüberschreitende Zahlungen haben aufgrund der steigenden Nachfrage von Unternehmen jeder Größe nach dem internationalen Handel stark zugenommen. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 43 aller kleinen Unternehmen im Jahr 2020 internationalen Handel betrieben.1 Die Erweiterung des Visa-Netzwerks um die Funktionen von Currencycloud wird den Zugang zu innovativen internationalen Zahlungsprodukten erweitern, die Unternehmen dabei helfen, ihre grenzüberschreitenden Anforderungen zu erfüllen.

"Die Übernahme von Currencycloud ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Visa unsere Netzwerkstrategie umsetzt, um den globalen Geldverkehr zu erleichtern", sagteColleen Ostrowski, Visas Global Treasurer. "Verbraucher und Unternehmen erwarten zunehmend Transparenz, Schnelligkeit und Einfachheit beim Ausführen oder Empfangen von internationalen Zahlungen. Mit unserer Akquisition von Currencycloud können wir unsere Kunden und Partner dabei unterstützen, die Schmerzpunkte grenzüberschreitender Zahlungen weiter zu reduzieren und großartige Benutzererfahrungen für ihre Kunden zu entwickeln."

"Wir bei Currencycloud waren immer bestrebt, allen eine bessere Zukunft zu bieten, vom kleinsten Start-up bis hin zu den globalen multinationalen Konzernen. Mit dem Beitritt zu Visa wird es noch spannender, sich neu vorzustellen, wie Geld in der Weltwirtschaft fließt", sagte Mike Laven, Chief Executive Officer von Currencycloud. "Die Kombination aus der Fintech-Expertise von Currencycloud und dem Netzwerk von Visa wird es uns ermöglichen, den Unternehmen, die Geld über Grenzen hinweg bewegen, einen größeren Kundennutzen zu bieten."

Currencycloud wird ihre Geschäftstätigkeit von ihrem Hauptsitz in London aus fortführen und ihr derzeitiges Managementteam behalten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Es ist unser Auftrag, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jede Person und überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, seine Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Über Visa, visa.com/blog und @VisaNews.

Über Currencycloud

Banken, Fintechs und Unternehmen überall können mit Currencycloud größere, bessere und mutigere Sprünge machen. Currencycloud bietet Unternehmen die Möglichkeit, Geld schnell über Grenzen hinweg zu bewegen und weltweit in mehreren Währungen zu tätigen. Als Experten in ihrem Geschäft macht es ihre Technologie für Kunden einfach, digitale Geldbörsen zu nutzen und Finanzen in den Kern ihres Geschäfts zu integrieren egal in welcher Branche sie tätig sind.

Seit 2012 hat Currencycloud mehr als 100 Milliarden USD in über 180 Länder abgewickelt und mit Banken, Finanzinstituten und Fintechs auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter Starling Bank, Revolut, Penta und Lunar. Currencycloud hat seinen Sitz in London und Niederlassungen in New York, Amsterdam, Cardiff und Singapur und arbeitet mit Partnern wie Visa, Dwolla, GPS und Mambu zusammen, um einfache, klare grenzüberschreitende Infrastrukturlösungen für Kunden bereitzustellen. Sie sind im Vereinigten Königreich, Kanada, den USA und der EU reguliert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man generell an Ausdrücken wie "werden", "wird erwartet" und anderen, ähnlichen Begriffen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u. a. Aussagen zum Zeitpunkt und zur Wahrscheinlichkeit des Abschlusses, zum zukünftigen Erfolg von Currencycloud, zu den Auswirkungen der Akquisition auf das Wachstum von Visa und zu den sonstigen Vorteilen für Visa, Finanzinstitute und Verbraucher.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet: (i) Sie gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, (ii) sie stellen weder historische Tatsachen noch Gewährleistungen für zukünftige Leistungen dar und (iii) sie unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Veränderungen der Umstände, die sich nur schwer abschätzen oder in Zahlen ausdrücken lassen. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den zukunftsgerichteten Aussagen von Visa abweichen. Dies ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, einschließlich des zeitlichen Ablaufs und des Ergebnisses des behördlichen Genehmigungsprozesses, Veränderungen in der regulatorischen und Wettbewerbslandschaft, Cybersecurity-Vorfälle, Tempo und Erfolg der Integration und verschiedene andere Faktoren, einschließlich derer, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2020 endete, und unseren anderen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission enthalten sind.

Bitte vertrauen Sie nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen. Wir beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

