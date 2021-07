Daimler zieht das Tempo an. Vorstand Ola Källenius kündigte bei einem Investorentag am Donnerstag für seine Stammmarke Mercedes-Benz den baldigen Abschied vom Verbrennungsmotor an. 2025 will der Premium-Autobauer rund 50 Prozent der Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen - das sind doppelt so viel wie bisher geplant. 2030 will Daimler vollelektrisch unterwegs sein. Eine Kehrtwende gab es auch in puncto Batteriezellen.Daimler will unter dem Leitbegriff "Electric only" das ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...