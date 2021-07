Twitter schlägt die Erwartungen der Wall Street. Aktie steigt stark im nachbörslichen Handel. Intel enttäuscht erneut die Anleger. Umsatz im Server-Geschäft sinkt -9 % im Jahresvergleich. Shop Apotheke kassiert die Jahresprognose. Engpässe in der Logistik und am Arbeitsmarkt werden verantwortlich gemacht.Asien zeigt sich heute früh uneinheitlich. Hongkong und China notieren deutlich im Minus und auch Taipeh verzeichnet Abschläge. Der KOSPI versucht sich positiv abzusetzen und der Nikkei 225 Index führt die Seite der Gewinner an. Die ...

