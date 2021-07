Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat seinen Erholungskurs gestern fortgesetzt. Der DAX legte schon am Vormittag kräftig zu, musste einen Teil seiner Gewinne aber im Zuge der EZB-Sitzung abgeben. Am Ende lag er bei 15.515 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Delivery Hero.