NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 33 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit Blick auf den Quartalsbericht überarbeitete Analyst James Vane-Tempest seine Schätzungen für das Medizin- und Krankenhausgeschäft, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Kurszieländerungen begründete er vor allem mit dem voraussichtlich starken Wachstum bei der Krankenhausgesellschaft Helios, das vor allem auf starken Zuwächsen in Spanien und schwachen Vergleichszahlen beruhe./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 07:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005785604