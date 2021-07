Die Molkerei Emmi hat am Schweizer Standort Emmen den Grundstein für eine neue Käserei gelegt. Für die Anlage, die Ende 2022 in Betrieb gehen soll, hat das Unternehmen etwa 46 Mio. Euro investiert. Im November 2020 hatte Emmi bekanntgegeben in Emmen im Kanton Luzern, das über 40 Jahre alte Käsereigebäude durch ein neues zu ersetzen. Die neue Käserei soll mit Hinblick auf die langfristigen Wachstumspläne entsprechende Zusatzkapazitäten bieten. Das eigentliche Käsereigebäude will die Molkerei bereits ...

