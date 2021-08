Bad Schwartau (ots) - In Bad Schwartau wird heute Nachmittag der Grundstein für das neue Gymnasium am Mühlenberg gelegt. Beim Festakt setzen Bürgermeister Dr. Uwe Brinkmann und OTTO WULFF-Geschäftsführer Stefan Wulff symbolisch die Zeitkapsel ein.Begleitet wird die Festlichkeit mit rund 100 geladenen Gästen von der Schulband "Hammond & Friends" und einer Hip-Hop-Aufführung der Klasse 6a des Gymnasiums. Dr. Uwe Brinkmann, Bürgermeister der Stadt Bad Schwartau und Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens OTTO WULFF, setzen gemeinsam die Zeitkapsel in die Sohle ein. Das Behältnis wird nicht nur die aktuelle Tageszeitung, Münzen und Baupläne enthalten, sondern u.a. auch einen Mund-Nasen-Schutz mit Stadtlogo sowie den Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung zur Auftragsvergabe.Modernes Lernen in Bad Schwartau, der Heimat für Generationen"Mit der größten Einzelinvestition in der Geschichte der Stadt Bad Schwartau wird ein zeitgemäßes Schulgebäude mit hoher Aufenthaltsqualität für Schüler und Lehrer geschaffen. Es war ein steiniger Weg bis zur heutigen Grundsteinlegung. Umso mehr freue ich mich über den Konsens aller Beteiligten und sehe den weiteren Bauabschnitten mit Spannung entgegen", erläutert Dr. Uwe Brinkmann, Bürgermeister der Stadt Bad Schwartau.Die Bauarbeiten für das neue Gymnasium an der Ludwig-Jahn-Straße sind bereits im Mai gestartet. Nach Fertiggestellung wird der dreigeschossige Neubau rund 8.900 m² Bruttogeschossfläche umfassen und der neue Lernort für rund 750 Schülerinnen und Schülern sein.Highlight: Offenes Klassenzimmer"Ein Highlight des Neubaus wird der neue Innenhof sein, der als offenes Klassenzimmer konzipiert wird. Bei gutem Wetter kann der Unterricht hier zukünftig unter freiem Himmel stattfinden", erklärt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF. Außerdem wird auf Nachhaltigkeit geachtet: "Wir bauen das Gymnasium als besonders energiesparendes Gebäude nach dem KfW-Effizienzhaus-Standard 40. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die die Schule mit Solarstrom versorgt", so Wulff weiter.Die Fertigstellung des neuen Gymnasiums ist für den Sommer 2022 geplant. Im Anschluss wird das benachbarte alte Schulgebäude abgerissen. Bis zum Sommer/ Herbst 2023 entsteht an dieser Stelle ein neuer Schulhof. Bis Ende 2023 sollen alle Arbeiten, einschließlich der Neugestaltung der Außenanlage sowie der Sanierung des Sportplatzes, abgeschlossen sein.Mehr Informationen über das Gymnasium am Mühlenberg: gam.schulePressekontakt:OTTO WULFFMichael NowakLeiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56mnowak@otto-wulff.deStadt Bad SchwartauSusanne von ZydowitzLeitung Öffentlichkeitsarbeit und StadtkommunikationTel.: +49 451 2000 2120susanne.vonzydowitz@bad-schwartau.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5004175