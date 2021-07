Wichtige Punkte Durch das Investieren in Aktien, die in verschiedenen Intervallen auszahlen, können Investoren jeden Monat ein Einkommen erzielen. Diese Aktien zahlen alle mindestens 4 % an Dividende. Ihre Fundamentaldaten sind stark und sie sind sichere Einkommensaktien zum Halten. Ein wiederkehrendes Einkommen ist eine großartige Möglichkeit, um deine finanzielle Position zu stärken und dich weniger abhängig von deinem Tagesjob zu machen. Und das Investieren in Dividendenaktien ist eine Möglichkeit, ...

