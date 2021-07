22. Juli 2021 / Vancouver, BC / Lithium South Development Corporation (das "Unternehmen") (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt OGPQ) freut sich, die Ernennung der Firma EC & Asociados als technischer Berater für die Durchführung einer Umwelt-Basisstudie für das Lithiumprojekt Hombre Muerto North bekannt zu geben. Die Studie wird zur Anfertigung und Einreichung eines Umweltverträglichkeitsberichtes bei der Bergbaubehörde der Provinz Salta verwendet. EC & Asociados ist ein Umwelt- und technisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Salta (Argentinien), das über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von Umweltberichten für den Bergbausektor verfügt. Zu den Kunden der Firma zählen unter anderem Livent, Rincon Ltd. und Litio Minera Argentina S.A.

Bei der Erstellung des Berichts werden die Anforderungen des Allgemeinen Umweltgesetzes, Bergbaugesetz Nr. 24.585 befolgt. Im Rahmen der Studie wird folgendes dokumentiert: Flora, Fauna, Klima, Luftqualität, Hydrogeologie, Bodennutzung und, sofern zutreffend, saisonbedingte Schwankungen. Außerdem werden eine soziodemografische Erhebung und eine Charakterisierung des Ökosystems durchgeführt. Für die Umweltüberwachung während des Untersuchungszeitraums wird vor Ort eine Wetterstation eingerichtet.

Das Programm erfolgt im Rahmen der Erschließungsstrategie des Unternehmens für das Lithiumprojekt Hombre Muerto North. Das Unternehmen verfolgt einen beschleunigten Ansatz, um das Projekt in die Phase der vollständigen Machbarkeitsstudie zu überführen, und ein Umweltverträglichkeitsbericht ist ein notwendiger Schritt in dieser Strategie. Darüber hinaus bewertet das Unternehmen neben der herkömmlichen Verdampfungsextraktion auch drei Arten der direkten Lithiumextraktionstechnologie (DLE). Die Testarbeiten sind derzeit im Gange und die Ergebnisse werden in naher Zukunft erwartet.

Diese Pressemeldung wurde von Marcela Casini, einer Beraterin des Unternehmens, in ihrer Eigenschaft als eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

Über Lithium South

Lithium South konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat.

Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN-Lithiumprojektes unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bewertung alternativer Extraktionsmethoden für das HMN-Lithiumprojekt und plant, auf Projektebene führend bei der Anwendung der direkten Lithiumextraktionstechnologie zu werden.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn William Feyerabend, einem beratenden Geologen und qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, überprüft. Herr Feyerabend beteiligte sich an der Erstellung dieser Pressemitteilung.

Für das Board of Directors

Adrian F. C. Hobkirk

President und Chief Executive Officer

Hotline für Investoren/Aktionäre: 855-415-8100 / Website: www.lithiumsouth.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des United States Securities and Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung - ausgenommen Aussagen über historische Fakten in Bezug auf das Unternehmen - stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und sind einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten bzw. anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwogene Transaktion, der Verkauf des Lithiumprojekts HMN, wie angekündigt oder überhaupt abgeschlossen wird. Wir bemühen uns um das "Safe Harbor"-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60622Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60622&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA53680U1093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA53680U1093