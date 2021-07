Die Aktie von Moderna ist derzeit nicht zu bremsen. Seit Ende März hat sich das Papier bis zum vorläufigen neuen Rekordhoch vom Dienstag dieser Woche bei 342,51 Dollar fast verdreifacht. Nach dem Allzeithoch setzten zwar leichte Gewinnmitnahmen ein, die Aktie präsentiert sich aber weiter stark. Am Donnerstag ging die Aktie von Moderna mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 323,48 Dollar aus dem US-Handel. Am heutigen Freitag findet derweil ein wichtiges Treffen statt.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will ...

