Die europäischen Bank-Aktien könnten am Freitag besonders aktiv sein. Der Grund: Am Freitagabend soll die EZB ihre Entscheidung zur möglichen Aufhebung von Dividendenbeschränkungen bekanntgeben. Die Anleger der Deutschen Bank hoffen, bald wieder eine Dividende zu bekommen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, rechnen Investoren und Banker mit einer Aufhebung der Einschränkungen ab September, wobei das Hauptaugenmerk darauf liegen wird, ob und in welchem Ausmaß die EZB weiterhin Vorsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...